大陸在經歷疫情封控的經濟冰原期後，目前正積極「擴內需」，並依各城市發展重點，深化臺商在地化的鏈結。另一方面中美貿易衝突、客戶要求分散供應鏈等議題，也使台商須重新思考在大陸的定位，進而導致部分供應鏈外移後，留在大陸的業務得更融入當地需求。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅觀察，過去台商多以出口代工為主，與大陸當地合資合作，搶食內需市場的機會較少。然在國際大格局的發展下，當地台商有需要從代工生產轉型為具品牌、服務、技術職能的營運模式，才有機會搶食當地的商機。

徐丞毅建議，發展內需首重了解當地稅制發展趨勢。據中國統計局資料，2021年度大陸的增值稅稅收為人民幣61,982億元，占總稅收約36％，是第一大稅種。此外，大陸2023年可望通過新法，對於課稅範圍的確立、視同銷售的應稅範圍縮小、增加留底退稅制度以及不得抵扣進項稅額範圍的修改，將有利於境內銷售。

針對不得抵扣進項稅額範圍修改，因增加「購進並直接用於消費」的餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務對應的進項稅額，因此對於經營餐飲平台、旅遊與會展企業而言，將有機會針對其購進但用於銷售的相關服務的進項稅額扣抵。這無異是一項政策紅利。而對於目前將貨物交付他人「代銷」、銷售「代銷」貨物、企業分支機構間貨物「移送」、將自產或委託加工的貨物用於「非增值稅應稅項目」、將自產、委託加工或購進貨物「分配」或「贈送」他人等增值稅視同銷售的範圍也有望縮減刪除，此舉也將提供總分支機構或內銷業務更有彈性的銷售型態。

徐丞毅表示，這些政策發展背後都隱藏許多商機，台商若能先調整好投資架構與營運模式，便能占得先機。

另一個值得關注的點是在大陸成立次總部的趨勢。此舉不但可統一對內外部的溝通，還可集中資源向當地政府申請總部的補貼優惠。

徐丞毅表示，落實次總部除須評估大陸境內投資架構免稅重組可能，還要搭配人員、資金的調整，考量議題非常多。然一旦重組完成，在引入外部資金、與當地陸資合作談判上都將有更多話語權。

徐丞毅指出，大陸台商在地化經營將是未來需再面對的課題，但對台商來說還是希望保有一定的外移彈性。因此只考慮大陸的商務與稅務影響是不夠的，建議與熟悉兩岸跨境實務的專家討論，才能用更宏觀的思維布局。