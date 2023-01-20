春節將至，新北市交通局鼓勵民眾來趟公共自行車或共享汽機車的微旅行！交通局表示，新北YouBike公共自行車在春節期間持續服務並維持相同費率，且轉乘雙北捷運、公車享有前30分鐘免費騎乘，除此之外，為了讓民眾能進一步體驗感受共享運具服務魅力，WeMo、GoShare、iRent及格上Go Smart共享汽、機車也在春節期間提供租借優惠，優費費率可詳以上業者官網。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新北市公共自行車YouBike1.0及2.0共有1681站，最遠遍及北海岸的青春山海線，密集的公共自行車服務網讓民眾可以在10天的春節連續假期搭配台鐵、捷運、公車，來趟美食加上自然好風光的微旅行，或是悠遊都市文明，還兼具運動效果，更力行綠能減碳。

交通局也提醒，國內疫情仍不可忽視，為落實防疫，春節期間搭乘大眾運輸仍須全程戴口罩，若有發燒、咳嗽或呼吸道症狀，也應立即前往醫療院所就診並作好防護措施，在春節期間YouBike及共享汽機車服務不打烊之外，交通局也要求業者仍要做好防疫清消，讓民眾安心、平安、健康過好年。