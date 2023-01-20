日本先前公布12人名單，再加上日媒披露的人選，武士隊本屆經典賽陣容可說是相當豪華，就連大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）也豎起大拇指，稱讚這是經典賽史上最強的日本隊，並分析陣中球員豐富的國際賽經驗，將會是日本取勝的重要關鍵。

就算日本在2006及2009年完成經典賽衛冕的壯舉，仍無法改變摩洛西的想法，「本屆日本有了大谷翔平坐鎮，他可能是整個賽會最受矚目的頭牌球星，在棒球界沒有比大谷翔平造成更大的全球現象。達比修有及鈴木誠也同樣在陣中，也別忘了去年達成完全比賽的佐佐木朗希以及很快就能在大聯盟賽場看到他的山本由伸。」

而在打者部分，摩洛西也提到了幾個響亮的名字，「村上宗隆寫下日本本土球員單季最多轟紀錄，還有與紅襪簽下合約的吉田正尚，等於是日職以及大聯盟的頂尖好手，全都集結在同一支球隊了。」

除了有優秀選手助陣之外，摩洛西也認為在國際賽合作的經驗，也是日本隊的一大優勢，摩洛西拿鈴木誠也來舉例，「日本陸續拿下2019年12強賽及2020年東京奧運的冠軍，鈴木誠也在這2次的比賽都發揮了關鍵作用。」2019年12強，鈴木誠也以高達4成44的打擊率外加3轟，奪下賽會MVP，來到自家主場舉行的東京奧運，鈴木誠也表現沒有這麼亮眼，18個打數只出現3支安打，但在金牌戰中面對美國，鈴木誠也則是敲出雙安擺脫低潮。