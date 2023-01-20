公所在迷宮旁設攤位煮彩虹玉米，給現場民眾品嘗。（張毓翎攝）

台南市東山區公所舉辦的「玉米迷宮食樂趣」活動20日登場，小朋友們在比人高的玉米迷宮跑來跑去，個個玩得樂歪，今天是小年夜，市長黃偉哲前來發紅包，他歡迎民眾過年來東山，白天闖玉米迷宮，晚上可到附近鐵路公園欣賞美麗的鐵軌光雕作品。

公所在迷宮旁設攤位煮彩虹玉米，給現場民眾品嘗。（張毓翎攝）

今天是小年夜，市長黃偉哲（前排右二）前來發紅包。（張毓翎攝）

東山區長呂煌男表示，公所在去年於文小二上種植了6分地的玉米及2分地的地瓜，在今年上半年作物成熟時陸續舉辦玉米等食農教育推廣活動。這次辦的玉米迷宮，則以「向日葵」作為迷宮圖案，象徵日出東昇意象。

東山區公所在玉米田中布置幼兒園學童繪畫的彩繪燈籠，使迷宮增添了一份年節氣息，小朋友則穿梭其中，尋找自己繪製的燈籠直呼有趣。公所在迷宮旁設攤位煮彩虹玉米，給現場民眾品嘗，並於活動接近尾聲時開放自採，讓民眾拔玉米回家，給除夕夜加菜。

東山農會旁的台糖鐵路公園鐵軌光雕作品已點燈，光雕鐵軌總長約100公尺，由公所替代役創意打造。（呂煌男提供／張毓翎台南傳真）

公所表示，活動結束後的年節假期，玉米迷宮仍不打烊，民眾可前往迷宮內進行遊賞，尋訪遺珠的玉米帶回家；此外，東山農會旁的台糖鐵路公園鐵軌光雕作品已點燈，光雕鐵軌總長約100公尺，由公所替代役創意打造，每晚從6點起亮燈，一直至凌晨12點，歡迎民眾來東山暢玩。