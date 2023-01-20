春節連假首日，桃園市長張善政今早赴桃捷、高鐵桃園站及台鐵中壢站等場站，視察疏運情況，贈送禮盒給第一線值班人員，勉勵大家不辭辛勞堅守崗位。他也在桃捷行控中心透過全線廣播，向沿線車站乘客拜年，更在高鐵站發放新春福袋，民眾大排長龍等待領取、熱情合照，氣氛相當熱鬧。

桃園市長張善政赴桃捷春節緊急應變中心，透過監控系統觀察旅客疏運情況。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

張善政視察車站疏運首站到桃捷春節緊急應變中心，透過監控系統螢幕觀察旅客出入疏運情況，聽取機捷春節疏運應變措施簡報後，他也指示值班人員仍要繃緊神經，隨時掌握出入旅客量，視人潮狀況彈性調度加班車。

桃園市長張善政視察桃園高鐵站疏運情形。（蔡明亘攝）

張善政也進到桃捷行控中心勉勵留守人員，感謝他們堅守崗位提供運輸服務，更透過全線廣播系統，向沿線車站旅客拜年，祝福大家平安快樂順利出遊，福氣滿滿過好年，也順道宣導捷運列車及車站防疫整備升級，提醒乘客搭捷運還是要配戴口罩。

桃園市長張善政發放新春福袋。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政發放福袋，向民眾道新年快樂。（蔡明亘攝）

張善政接著到桃園高鐵站，視察疏運情況外，也在現場發放新春福袋，熱情民眾大排長龍，興奮領福袋一一合照，張善政也逐一向民眾道聲新年快樂，關心搭乘情況。

桃園市長張善政透過全線廣播系統，向桃捷沿線車站旅客拜年。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

張善政表示，視察2場站後目前看起來狀況大致順利，希望搭乘捷運或高鐵返鄉的民眾，都能順利返鄉過年，疏運狀況順利令人安心。領福袋的民眾中，大家來自不同地方，甚至還有從多倫多飛回來過年的，看到大家神采奕奕來領福袋，也祝福各位新年快樂。

桃園高鐵表示，目前疏運情況都算順利。（蔡明亘攝）

桃園高鐵表示，對號座全完售，前天晚間、昨日下午到晚上都有返鄉人潮，今早7時許迎來連假首日第一波人潮後，9時後疏運狀況都算順利，由於這次年假較長，旅客都有分流搭車，目前為止疏運情況都算順利。