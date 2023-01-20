桃園市長張善政視察完火車站疏運狀況，馬不停蹄來到一旁的百貨公司外繼續發放福袋，吸引大批民眾排隊等待。（陳夢茹攝）

桃園車站湧現返鄉人潮。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政今前往桃園車站關心春節疏運情形。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政今前往桃園車站關心春節疏運情形，除了贈送禮盒慰勞第一線人員以外，也在現場發放「兔躍新程」1元福袋給民眾，相當受到歡迎，一下子就被搶光。

張善政表示，今天到各車站視察疏運狀況，鐵路的部分狀況大致都不錯，不過人潮的確有點多，所幸這次年假時間蠻長的，民眾可以有多點時間返鄉，因此有達到分流效果，一切都蠻順利的，感謝鐵路局、鐵路警察同仁等待在第一線服務民眾。

交通局說，今年春節連續假期長達10天，為強化服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，台鐵已全線加開287列次，包括南下行經桃園7班次、北上行經桃園6班次、加掛144輛次車廂，高鐵也加開454班次，南下、北上行經桃園均為46班次，桃園捷運則維持現行時刻表，並視疏運狀況調整班次。

交通局提醒，雖近期疫情趨向穩定，但呼籲市民朋友進入大眾運輸場站仍務必遵守防疫規定，共同防範疫情傳播及降低感染風險，各大運輸場站仍會定期執行清消作業，民眾可以安心搭乘。

此外，市府為讓市民了解各類交通資訊，在「桃園市政府交通局」官方網站統整相關交通資訊、疏運措施及電話服務管道，推薦市民使用市府推出免費的「桃園輕鬆GO」手機APP，能掌握即時交通資訊，春節交通不打結。