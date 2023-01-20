張學友拍攝賀年照，並以「日出時讓街燈安睡」為新年注入正面心態。（環球音樂提供）

張學友拍攝賀年照，並以「日出時讓街燈安睡」為新年注入正面心態。（環球音樂提供）

今天是小年夜，「歌神」張學友宣布好消息，除了以《日出時讓街燈安睡》獨唱版為大家注入新力量，已有差不多十年沒拍過賀年照的他，更專程拍攝全新照片向大家拜年，他高興說：「快有十年未曾拍過賀年照，非常開心，趁這個機會祝賀大家新年快樂、身體健康、明年是兔年，祝大家動若脫兔、『兔』氣揚眉！」

2020年2月張學友唱出《等風雨經過》後一等就是3年，疫情期間，張學友最常做的就是一個人練歌，有遇到合意的新歌便跑進錄音室錄音，也可以藉著大聲唱歌釋放一些壓力。

《日出時讓街燈安睡》已有合唱版本，為何會有獨唱版本的想法？他直說：「就是很喜歡這首歌！第一次聽到這首歌就跟作曲人Eric Kwok和填詞人林若寧表示，希望可以唱這首歌。可能是因為這歌名跟我另一首較早期的作品《日出時讓戀愛終結》很相近，產生了莫名的親切感，像是延續篇；再細看歌詞有一種無力，卻又希望堅持的意思，跟現在自己的心境也很接近，當然旋律也是我十分喜歡的。」所以在得到作曲與作詞人的首肯後，他重新演繹這首歌，並邀請吳慶隆重新編曲，以簡單的鋼琴聲緩緩帶入，張學友用他的聲音，娓娓唱出內心的「日出時讓街燈安睡」，鼓勵自己的同時也展現給大家新的感受！「這生人的燈，開一時足矣」希望每一盞街燈都曾發光發熱，在日出前照亮著每一個黑夜。