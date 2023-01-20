新竹縣長楊文科上任後力推5支箭政策，其中新竹科學園區3期計畫與台灣知識旗艦園區兩項重大計畫列入重點施政，但兩案仍卡關內政部，讓楊文科多次向中央喊話加速審議，近日更北上拜訪內政部營建署長吳欣修，表達堅定推動計畫的態度，盼中央能站在輔導立場，協助地方發展。

新竹縣是全台科技重鎮，近年人口和產業快速發展，楊文科重點施政包括科3計畫與台知園區，但經首任4年，兩案仍在內政部審議中，無實質進展。楊文科連任後即喊話中央重視大新竹地區發展需求，近日主動拜訪吳欣修，再次強調，只要中央依地方需求協助通過，其餘問題會和縣府一肩扛起。

楊文科指出，他首任縣長任期內推動的5支箭、10大交通建設、共融式特色公園、綠色海岸風景遊憩計畫等已有實質成果，許多建設正積極進行中，但最重要的兩支箭，也是他心心念念的台知園區和竹科3期兩項重大計畫，卻始終在內政部審議中，遲遲沒有進展。

楊文科認為，人口快速成長、產業聚集的竹北市要跟上發展步調，台知園區就必須開發，中央應站在輔導立場，協助地方發展。他同時替企業向營建署反映需求，竹科園區仍有廠商需要土地，科學園區特定區範圍早年就已完成用地變更，竹科3期就在園區計畫範圍內，這是都市計畫裡面工業區的開發，卻拖了30年沒有動。

目前竹科3期，縣府已依據內政部都委會第3次專案小組會議記錄，以及內政部營建署相關來函意見，審慎研析與檢討補正，並在去年11月再次提報內政部，目前由營建署安排會議中。

另，台知園區部分，去年8月內政部營建署請縣府補充資料，縣府於12月19日至30日辦理區段徵收意願調查作業，現在正依調查結果修正計畫中，預計1月前將再提報內政部續審。