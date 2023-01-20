今年春節連續假期長達10天，若有就醫需求，但健保卡不見、無法補辦，通常會採取「欠卡」方式，先自墊醫療費用後，看完診後再跑一趟醫院過卡、退費。為解決民眾不便，健保署提醒，民眾可持身分證明文件至健保特約醫療院所，填具「例外就醫名冊」，即可以健保身分安心就醫。

連假期間，民眾無法即時申請換補發健保卡，就醫時須先自墊醫療費用後，再向醫療院所或健保署申請退費。健保署提醒，如因健保卡遺失或毀損等因素，無法持健保卡就醫時，請攜帶有效的身分證明文件（如身分證、駕照等），直接到健保特約醫療院所，經核對無誤後，填具「例外就醫名冊」，即可以健保身分安心就醫，不會影響任何就醫權益。

民眾如有任何疑問，春節連假期間仍可電洽健保24小時諮詢電話0800-030-598，手機請改撥02-4128-678。健保署也籲請健保特約醫療院所，連假期間配合以「例外就醫名冊」之措施，保障民眾就醫權益。

另外指揮中心昨宣布啟動「春節就醫專案」，全國約192家醫院在連假期間開設「快篩陽視訊門診」，提供快篩陽性或有類流感、新冠肺炎相關症狀的民眾就醫；每日開設上、下午及夜間門診，可開立口服抗病毒藥物，相關資訊由各縣市衛生局持續更新，並公布於疾病管制署網站「春節防疫專區」。