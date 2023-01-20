今年農曆春節連續假期從20日至29日共計10日，因新冠疫情管制措施逐漸鬆綁，春節又屬天數較長的假期，預期將有大量出遊人潮及返鄉車潮湧現。新竹區監理所所長吳季娟表示，為避免塞車，請民眾預先安排交通，建議下載iBus APP預先查詢客運資訊，多多搭乘公共運輸工具，以避免交通壅塞。

公路總局特別推出公路客運票價優惠，即日起至1月29日24時止，優惠項目包含87條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠。轉乘優惠部分，凡搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運路線，可享1段票或基本里程免費。

公路總局也針對前往東部地區民眾推出在地有腳租賃優惠及宜花東加碼行銷優惠等優惠，搭乘東部國道客運路線可享指定業者租車優惠，持租賃憑單享回程票價優惠（租汽車者折抵200元、機車者折抵100元）。另持東部台灣好行套票或合法旅宿證明，可享北宜、北花來回票4人同行1人免費的優惠，回程可再折抵200元票價，以上2項優惠僅可擇一使用，無法重複抵退。

吳季娟建議出遊民眾可下載iBus公路客運APP，已查詢各公路客運路線車輛到離站及班次情形，事先規畫行程，並充分配合乘車配戴口罩之防疫措施，一起平安度過疫情時期。