透過吳嫌刊登廣告的小姐將近300人，號稱有女模、空姐。（警方提供）

49歲吳姓男子向全球知名網路論壇「索格學園」取得台灣獨家經銷權，並透過51歲李男、49歲林男找小姐，協助她們在論壇刊登性交易訊息，再以此向網友收取會費，聲稱「女模、空姐、大學生、護士」應有盡有，等級越高可看到的訊息越完整越多，初估2年至少獲利千萬，日前3人遭北市刑大循線逮捕。

北市刑大科技偵查隊指出，「索格學園」是全球性論壇，上面有各種資訊，其中包括色情影片及圖片，吳男日前向論壇經營者取得台灣代理，取得管理員權限可以招收會員。

吳嫌獲利模式，一是向網友收取會費，二則是向小姐收取刊登的廣告費，會員按價格可分「金鑽」、「鑽石」、「黃金」和青銅，月費從1000元至2500元不等，等級越高，可以看到的小姐訊息就越多、越高級。

林男負責到處找個體戶經營色情的小姐，游說她們付廣告費，他們會將對方的訊息放在論壇上，讓有興趣的尋芳客與其接觸，警方調查吳嫌集團手上至少有300多個小姐，他們會依對方姿色、條件做安排，頂極的女模、大學生，只有「金鑽」會員才看得到。

警方調查，吳嫌集團的規模越來越大，獲得尋芳客好評，2年多來至少有1000多人加入會員，光會費就賺了1000多萬。

警方經連月追查，日前前往北市中山區逮捕3嫌，查扣電腦主機螢幕1組、筆記型電腦2臺、手機3支及行動硬碟等證物。

吳嫌等人辯稱，他們只是幫小姐刊登訊息，不管她們和客人如何談價及約見面，警方訊後認為吳涉嫌媒介性交易，依妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例將3人送辦。

吳嫌落網後，「索格學園」在台業務也全部終止，目前該論壇「全台獨家優質茶魚訊」專區中，已沒有吳張貼的小姐資訊，不少網友對此十分失望、在聊天室抱怨連連。

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