農曆春節來新竹縣吹吹海風、大啖肥美烏魚子。新竹縣府農業處推出13鄉鎮市農業特色系列影片，其中串聯竹北、新豐、湖口3鄉鎮市成為綠色海岸農遊軸帶，可悠遊稻穗綠海，也可享受新月沙灘醉人風景，更可以到紅樹林自行車道騎乘，穿梭感受新竹的風，還可到湖口好客文創園區，體驗濃濃客家風情。

新竹縣13鄉鎮市該怎麼玩，農業處帶大家往海邊走，綠色海岸農遊軸帶串聯竹北、新豐、湖口，一次享受大自然海岸線與傳統客家風情。綠色海岸農遊軸帶涵蓋新竹縣美麗的海岸線，與客家人文風味濃厚的老街等景點，透過鏡頭帶觀眾以俯瞰角度貼近海邊，在竹北、新豐、湖口3個鄉鎮市，悠遊稻穗綠海間，聽鶯鳴雀和之歌，品嘗到農民用心栽植出的飽滿米粒，豐富生活好滋味。

除了稻米，竹北市還有著名的東海萊姆園，能讓遊客品嘗到有機萊姆、萊姆醋，放慢生活腳步，享受綠光懷抱。方向一轉，踏著水月橋，在水月休閒農業區裡轉轉，享受新月沙灣的醉人風景，體驗藍鯨魚寮的刺激搏魚，還可大啖肥美的烏魚子，一嘗海味在嘴裡迸發的幸福感。

飽覽海濱的風光後，也可到新豐紅樹林自行車道，踏著自行車，乘著新竹風穿梭於紅樹林間「森呼吸」，再嘗嘗已傳承逾百年，老姜的店鮮美的鹹蛋與皮蛋。別忘了除了海景，鄰近的湖口有著湖口老街等歷史街巷，以及好客文創園區，可以探索客家人文。