一名陸軍機械化步兵旅醫護組長，見到營區內醫護所一名正妹女兵小美單獨一人在辦公室值班，竟趁機將她拉到身旁，伸出鹹豬手摸小手，遭女兵痛罵「你有老婆跟小孩不要這樣」，但該名組長卻不理，又一路從小美臀部往上摸到胸部，小美一怒下將她推開，當時該好有其他官士兵進來就診，嚇得組長落荒而逃，女兵氣憤下向單位反映並提告，組長遭到性騷擾罪起訴，但小美心軟，又在一審辯論終結前撤回告訴，台中地方法院判決公訴不受理。

根據判決書，陸軍某機械化步兵旅旅部連醫務組長，在民國111年1月12日下午，聽說女醫護兵小美在醫護所值班，即前往醫護所查看，見到小美獨自一人坐在醫護所換藥區，認為有機可乘，立刻坐到小美身旁並抓捏小美之右手。

小美當下立刻警告：「這樣真的很不好，你是有老婆跟小孩的人，不要這樣」等語，但醫護組長不予理會，還要每跟著他到醫護所藥局坐下，隨即將小美連同辦公滑輪椅拉到身旁，以右手從小美臀部左側往上一路摸到腰部、腹部、胸部。

小美當場大怒，立刻喝止組長停手並推開他。這時剛好陸續有患者至醫護所內看診，組長見狀才趕緊離開醫護所。事後小美向長官反映並提告性騷擾。

該名醫護組長事後遭到檢方起訴，但小美卻又在今年1月6日撤回告訴，台中地方法院判決公訴不受理。