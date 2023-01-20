一名謝姓婦人與丈夫在春節前夕發生爭吵，妻子負氣離家，兒子遍尋不著母親，慌張跑到派出所求助，員警漏夜搜尋，終於在一家旅店內找到謝姓婦人，兒子見到母親無恙，頻頻向員警感謝，農曆年一家得以團圓。

警方指出，住在桃園區的謝姓婦人，19日上午與先生吵架後，便趁他不注意時，負氣離家搭車到107公里以外的大甲區散心，兒子打電話也不接聽，拜託員警幫忙找尋他的母親，所幸在大甲警分局於19日晚上10時35分許，執行臨檢勤務時，在大甲區蔣公路與順天路口一間旅店內臨檢時，發現該名51歲的謝姓婦人。

員警見她神情憔悴，在加以安撫、開導後，她才逐漸平復情緒，答應跟員警回派出所，並通知家屬前往領回。

大甲警分局表示，加強重要節日安全維護工作期間，法律沒有假期，服務不打烊，本分局在春節連假期間加強動員警力，持續規劃執行臨檢掃蕩轄內特種行業及重要治安顧慮場所與公共場所賭博、掃毒、打詐及肅竊，同時嚴格取締酒駕、闖紅燈及未禮讓行人等重大肇因違規，以貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之主軸，讓市民平安過好年。

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