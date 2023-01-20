去年跟前年，春節前，疫情升溫，正副總統取消過年發紅包與福袋的行程，不過今年疫情趨緩，睽違兩年，蔡總統初一開始恢復春節發紅包行程，第一站從台北市開始；副總統賴清德身兼黨主席，行程「爆炸多」，初一到初七，共51個拜廟行程。

今天小年夜，蔡英文視察暨春節慰勉臺鐵及高鐵春節連續假期疏運情形及台北市中正一、二分局。

睽違兩年，蔡總統今年拜廟行程訂於初一從台北市大同區的覺修宮開始，再到保安宮，初二到南投名間大賢宮，下午到台中豐原慈濟宮；初三則到高雄則到五甲龍成宮。初一到初三，共五個拜廟行程。

睽違二年恢復發紅包，蔡英文台北出發、賴清德拜遍51間廟。（摘自賴清德通訊軟體）

至於副總統賴清德，上任後，至今尚未以副總統身份，春節到各地發紅包跟福袋，今年春節，蔡總統恢復發紅包行程，賴清德也將安排，加上今年春節前，又多了一個民進黨主席身份，因此今年過年，賴清德將會特別忙。

賴清德拜廟、發紅包行程，初一將從故鄉新北市出發，初七最後一站到本命區台南，平均每天行程，最少6場、最多高達12場，除了離島跟花東，幾乎台灣繞了一圈，顯示選舉熱身賽開始起跑。

蔡英文總統臉書指出，小年夜起將展開10天的春節連假。連假期間，將會前往部隊和交通、水電、警政、海巡等單位，慰勞辛苦的國軍弟兄姊妹和第一線同仁，謝謝他們堅守崗位，讓國人都能安心過年。

蔡英文說，此外，她也會到各廟宇發放福袋，向大家拜年，很期待和大家見面。

賴清德表示，今天是小年夜，也是春節連假第一天，向大家拜個早年；連假期間，感謝所有在工作崗位上，守護國人的交通、治安、消防、國防、醫療等同仁，讓大家可以安心過好年。