教育部體育署為表揚對體育運動有具體貢獻之運動選手、教練、團隊及個人，特設置體育運動精英獎。其中最受關注及討論度最高的，莫過於每年的終身成就獎得主，除因終身成就獎就如同新秀獎一般僅有一次獲獎機會外，得獎人更需長期致力於我國體育運動之推展，並對台灣體育運動有重大貢獻，具有足為國人典範之成就。

111年體育運動精英獎終身成就獎，由長期致力於推廣舉重運動的中華民國體育運動總會榮譽會長張朝國先生榮獲此殊榮。體育署本次與Vamos Sports翊起運動合作拍攝專訪，邀請舉重金牌選手郭婞淳向大家介紹舉重幕後推手，張朝國會長的故事。

張朝國從小住在雲林西螺，是個練武術長大的鄉村小孩，因緣際會下看到了羅馬奧運會場上的舉重運動，讓他體悟到舉重運動的公平性與挑戰性，也讓他開始邁向推廣舉重運動的不歸路，1980年張朝國會長自選手退役後，經商闖出一片天地，未曾忘卻最愛的舉重運動。

從原本選手身分轉為陪伴者、支持者甚至是教導者，張朝國從培育基層選手到幾乎場場親自到場觀賞國際賽事，給予最實際的鼓勵，並長年推動舉重運動改革，在國際組織中推動改革讓舉重運動有更完善的發展，到推派擔任國際賽事裁判，擔任國際重要職務，一路不遺餘力帶領台灣舉重運動走向國際舞台，於2013年獲得國際舉重總會頒發銀質獎章(終身榮譽第一副會長)。

張朝國的座右銘就是「一生把你最愛的東西做到最好」，他的最愛就是「舉重」，希望透過自我的修身來影響現在的年輕人，一點一滴地推動，而舉重協會也在張朝國的帶領下，從1984年洛杉磯奧運，到2020年東京奧運，為台灣拿下了4金2銀4銅，共10面獎牌的好成績，為我國在奧運史上獲得最多獎牌數的運動項目，舉重運動能夠成績斐然，張會長居功厥偉，透過郭婞淳的引言與介紹，讓我們更了解這位將畢生奉獻給舉重運動的張朝國會長。

在111年體育運動精英獎的頒獎典禮上，張朝國說：「我要用我最誠懇，用終身的學習、終身的感恩，做終身的舉重志工、園丁」，除道出他對舉重運動的無私奉獻外，更讓人感受到張朝國對舉重運動的熱愛與熱忱。