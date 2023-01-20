苗栗縣後龍鎮英才書院推春節系列活動。（謝明俊攝）

兔年即將到臨，今年春節長達10天連假，位在苗栗縣公館鄉的苗栗特色館，除1月20日小年夜、21日除夕暫停營業外，1月22日至1月29日（初一至初八）恢復正常營運。後龍英才書院從初一到初八也照常營運。並規劃英才書院福兔迎祥新春系列活動，竭誠歡迎民眾踴躍利用春節連續假期一起到苗栗英才書院祈福走春。

苗栗公館特色館新整修完成的穿龍驛站，販售各類公館當地農產加工品。（謝明俊攝）

苗栗特色館園區各標租廠商於112年元月開始營運天數增加，各家進駐業者每週開館5日，集結苗栗縣農會、公館鄉農會兩大品牌、陶藝工坊、小農及觀光業者，展售農特產品、生活陶藝品，更有體驗課程，讓參觀民眾手捏製陶，創造獨一無二的器皿，相當適合親子共遊。

苗栗公館特色館新整修完成的穿龍驛站。（謝明俊攝）

苗栗公館特色館新整修完成的穿龍驛站。（謝明俊攝）

另外，縣府文觀局、老家生活藝文空間共同策劃春節特展《島．過來》在苗栗陶瓷博物館1、2樓展出，公館鄉農會邀請一體植染色彩研究創辦人林孝桂、龍桂芳，於穿龍驛站展出《台灣百染 繽紛四季－樹之林》，展期至112年2月28日。

為迎接即將到來的春節，後龍鎮英才書院特別推出「幸福苗栗－英才書院福兔迎祥」新春系列活動，為推廣苗栗教育與文化，以歡樂溫馨、古早味為主題，結合書院文化元素和年節氣氛，設計親子五項闖關益智活動關卡，有益智變臉魔方、祈福博杯挑戰、趣味拋擲水瓶遊戲、語文小知識與機智常識問答等。完成闖關後，除了可以獲得兔年紀念紅包乙份外，另外還贈送乙次免費穿古裝在英才書院拍照之服務，歡迎大家相揪親朋好友一起來書院體驗深具文化意涵的春節藝文活動。