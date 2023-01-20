中國國藥集團中國生物復諾健生物科技（上海）有限公司（以下簡稱中生復諾健）針對Omicron變異株研發的新冠mRNA疫苗，19日正式獲得國家藥品監督管理局臨床試驗批件。

對疫苗獲批臨床，國藥集團、中國生物首席科學家，中國生物副總裁張雲濤表示，中生復諾健Omicron mRNA疫苗，是中國國內首款編碼Omicron變異株全長S蛋白的創新型新冠mRNA疫苗，是中國生物繼滅活疫苗、重組疫苗技術路線後，在mRNA疫苗研發生產平台取得了重要里程碑成果。同時，中國生物針對Omicron變異株mRNA疫苗的技術研發，從立項開始就從各方面對標世界一流，將全力以赴，充分對接國藥集團和中國生物各項資源，加快該疫苗臨床試驗。

中生復諾健首席科學家賈為國介紹，此款疫苗採用新型抗原設計，進一步提高了誘導有效中和抗體的能力，在易感動物模型實驗中，也顯示出其完全的攻毒保護作用。該疫苗對標全球領先工藝，其先進的mRNA-LNP封裝技術可以進一步保障疫苗的產能。

中生復諾健現已在上海南翔建成了從設計到生產的mRNA疫苗藥物中試研發平台，及年產能20億劑的智慧化mRNA疫苗生產車間，形成了可在短時間內針對突發傳染性疾病，構建研發mRNA疫苗並迅速規模化生產的反應能力。

國藥集團中國生物指出，接下來，中生復諾健將積極推進Omicron新型冠狀病毒mRNA疫苗的臨床試驗工作，採用隨機、雙盲、安慰劑平行對照的形式，進行臨床研究，進一步評價疫苗的安全性、免疫原性及保護效力。