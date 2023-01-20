34歲日本桌球天后福原愛2021年結束和江宏傑婚姻後，就因種種緋聞人氣直落，就連她在大陸微博的工作室官方微博至截稿前僅有984名粉絲追蹤。媒體報導，福原愛近日為求翻身，悄悄的申請了改名，但改的不是她的姓名，而是兩年前創立公司的名稱，從有團結意義的「omusubi」株式會社，改成「J plus」，似乎也希望好運快回來不斷增加。

福原愛2021年年初為了東京奧運回到老家，此後就傳出婚變消息，福原愛被拍到和橫濱男出遊，共進一家飯店，但她稱兩人是各住一間房，此外又有媒體報出江家對福原愛言語霸凌，使兩人的婚姻急凍，同年7月宣布離婚。去年11月福原愛突然發表聲明，強調關於她不倫戀傳聞純屬原告的誤解，也已經撤銷提告，揚言未來若有不實報導，不排除採取法律途徑解決，大動作駁斥謠言，但後來又在個人微博悄刪除該聲明，僅剩工作室仍存有該聲明。

福原愛當時回日本，除了奧運外也高調宣布創業，和認識20年的小學時期好友一起合夥創立「omusubi」公司，意思是「結」、御飯糰的意思，當時她表示運動員時期常吃媽媽捏的御飯糰，所以吃了飯糰就會有「要好好加油」的想法，希望透過這股正面力量回報給社會，但不久就爆出離婚，公司還一度傳出恐將倒閉。

昨(19日)據《女性自身》報導，福原愛創業之路困難重重，由於婚變的新聞，原本成立公司想做的社會貢獻未能如願以償，身為公司董事的同學已在2021年8月卸任，可能是想杜絕壞運氣重新開始，過去是體育選手的她就曾透過去神社祈福等方式招好運，去年底她更索性改變了公司名稱，改取名為「J plus」，能不能揚眉吐氣一掃過去陰影，待看公司後續發展。