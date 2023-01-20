參山處已完成南庄康濟吊橋光雕裝置。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

春節連假從20日開始，苗栗縣慢城南庄鄉苗124線及向天湖沿路栽植的櫻花及杜鵑花都已開始綻放，在霧色繚繞的優美景緻中賞花格外有另一種清靈的美。而交通部觀光局參山國家風景管理處為了營造南庄老街美化環境，斥資將康濟吊橋加設光雕設備，除了裝置投射光影，並將橋墩彩繪，讓民眾遊歷南庄可以留到晚上體驗康濟吊橋光影的浪漫氛圍。

南庄鄉向天湖杜鵑花已經盛開。（謝明俊攝）

南庄鄉向天湖杜鵑花已經盛開。（謝明俊攝）

今年受氣候變異影響，苗栗縣南庄鄉向天湖週邊、向天湖聯絡道以及苗21線、苗124線通往獅潭仙山段，沿路所栽植的櫻花、杜鵑花都已開始綻放，尤其是杜鵑花離正常花期還有1個多月，但目前南庄地區的杜鵑花都已盛開，櫻花則已陸續開花，但也有全株盛開，民眾可利用春節連假到南庄一遊賞花。

參山處已完成南庄南江水岸公園光雕裝置。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處已完成南庄康濟吊橋橋墩彩繪。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

而參山處是歷經3個多月裝設工程，完成了康濟吊橋的周邊環境美化、服務設施提升及整體夜間環境營造，包括「光之森木」老樹投射光影，以增營造入口主視覺。另外4座橋墩與在地藝術團隊合作進行橋墩彩繪，而「壁畫茶席」區域由繪畫老師沙清華繪製的「中港溪風光」壁畫，增設情境照明，民眾可席地而坐，仰望星光。

參山處長曹忠猷說，南庄康濟吊橋已經是遊客打卡熱門景點，參山處強化吊橋主體及周邊環境夜間照明，編列600多萬進行吊橋及周邊美化、照明相關工程，並打造「情人燈橋」橋面兩側增設崁燈營造夜間照明氛圍及安全性，「銀河公園」南江水岸運用情境照明強化公園夜間景緻，在「星光程院」吧檯區可遠眺康濟吊橋及南庄十三間老街燈火通明景色等，讓康濟吊橋成為南庄的夜間新亮點。

參山處表示，「康濟吊橋」連接南庄13間老街及南江水岸公園，橋體總長154公尺，民眾漫步橋上可眺望南庄山城風貌與中港溪上游景色，吊橋周邊景點，包括南庄老街、洗衫坑、桂花巷石階、十三間老街、東村宿舍歷史建築、竹雞公園、鳥窩窩公共會所、串門子廣場等，讓遊客夜晚也能安心趣遊南庄。