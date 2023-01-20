過年返鄉人潮眾多，今日達到巔峰。但台鐵西幹線海線大甲到日南間，中午發生一輛列車發生撞死民眾事故，目前海線受死傷事故影響，自12點21分起，大甲到日南間路線暫時不通，列車將會有延誤情形，目前警方正在現場鑑識，預計下午2點才會重新通行。