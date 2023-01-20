《灌籃高手》電影版在台上映，掀起全台民眾的回憶殺，新北市農業局為宣導水土保持教育，也搭上這波熱潮，推出「教練！我想要打籃球」創意宣導影片，主題以熱血、幽默詼諧的方式傳遞山坡地申請流程及水保知識，提醒民眾未依規定申請濫墾最高將開罰30萬元。

農業局表示，今年春節有10天假期，民眾常利用連續假期來將自己土地作環境整理，但整理土地時如果涉及未依規定申請，擅自使用怪手開挖整地，農業局將立即前往制止取締並依水土保持法規定處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如涉及致生水土流失者，就要面臨6個月以上5年以下有期徒刑的刑責，另山坡地衛星影像監測也是365天全年無休，農業局呼籲民眾取締無假期，請不要趁春節期間以身試法。

農業局指出，曾有烏來區民眾在春節期間未經申請擅自開挖整地，第一時間經警察局到場制止，因行為人涉及侵占國有地，農業局也已移送司法機關偵辦並依水土保持法裁罰6萬元及限期改正。

農業局表示，春節期間民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，將立即前往制止取締，另外若有水土保持法規相關問題或水土保持書件填寫疑問，可於上班日每周一、四上午9時到12時可至新北市府22樓服務台洽詢，也可撥打專線02-29659930亦會有專業技師諮詢服務來避免違反水土保持法之情事發生。

「教練！我想要打籃球」創意宣導影片可至： https://fb.watch/i5XJeTxc7c/ 觀看。