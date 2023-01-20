行政院計畫透過特別條例，其中將以1000億元規模撥補勞健保、挹注台電財務，勞工專家表示，每年的撥補仍讓勞保財務不樂觀，各世代在對於勞保年金繳付上的觀念與取捨也不同，提高保費、給付額度的改變都會回到世代正義的議題。勞動部表示，台灣在少子化下勞保收入預估開始減少，確實有調整的必要，但仍須凝聚社會共識。

不願具名勞工專家表示，領勞保的是3個世代的人，可以說我們繳勞保也是給上一輩的人用，所以後來又推出勞退，勞工自己繳的金額加上雇主的提撥，之後退休的錢就是自己用，等於是第2個保險。

該人士舉例，假如一個人再3年就退休了，退休前會願意多繳點，但年輕世代可能40年後才退休，寧願現在少繳一點，所以勞保年金改革之所以困難，在於凝聚共識和世代分配的問題。

該人士表示，以歐洲國家為例，完整的退休有3層保險，首先是「維持不會餓死」的勞保，再來是「過好生活」的勞退，最後是「有餘力才去買」的商業保險，但台灣在制度上一開始沒有後面2項，所以勞工退休金完全仰賴勞保退休給付，這也是我們勞保財務負擔非常大的原因。

勞動部次長王安邦表示，行政院每年撥補勞保的目的在於不要讓勞保基金水位進一步下降，只要每年不下降就可以讓勞保延續，但每年勞保支出都只能用歷年收支出的情況來推估，少子化下投入勞動人口減少，勞保收入初估會開始減少。

王安邦指出，勞動力人口減少影響很多層面，包括經濟市場、市場內需等，而勞保就是勞動力的保險，長遠來看財務還是要做調整，但這方面社會各界看法仍不一，尚須凝聚共識，但這也是目前最困難的地方。