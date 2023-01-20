火鍋女店長店內遇賊驚見「自己背包」 慘遭噴辣椒水持刀恐嚇 (王揚傑翻攝)

新北市蘆洲區民族路某火鍋店昨（19）日凌晨打烊時，女店長找不到自己放有4萬元的側背包，卻見櫃台前1名男子背著她的背包，正欲上前詢問，男子突然朝女店長噴灑辣椒水，並持美工刀恫嚇後逃逸。蘆洲警分局獲報展開追緝，調閱監視器鎖定搶匪機車車牌，以車追人循線在五股區逮捕45歲蕭姓嫌犯，起獲女店長背包，不到3小時即宣布破案。

警方調查，蕭嫌趁火鍋店即將打烊時潛入，伺機竊取女店長背包，然後躲藏在廁所內等待沒客人時逃離。待店內只剩女店長時，蕭嫌欲逃離現場，在櫃台前被發現，蕭嫌遂持預藏的辣椒水對女店長噴灑，女店長欲搶回背包與蕭嫌拉扯，蕭嫌即掏出美工刀恫嚇，女店長只好放棄，任搶匪逃離，隨後向警方報案。

警方組成專案小組追查，發現搶匪作案前騎機車找尋犯案地點，鎖定火鍋店犯案，作案後騎車逃往五股，期間數度變裝企圖躲避查緝，警方展開地毯式搜索，終於在成泰路四段某超商內發現蕭嫌。

員警進入超商盤查，但蕭嫌矢口否認犯案，警方指出蕭嫌衣著、安全帽等相關證據，並在機車內發現有女店長背包，蕭嫌無可抵賴，坦承犯案。偵訊後，全案依強盜罪嫌移送新北地檢偵辦。