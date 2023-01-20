行政院長蘇貞昌昨天宣布已向總統請辭，蔡總統也提到，農曆年期間啟動內閣調整作業；據了解，目前新閣揆人選宣布時間，定在1月26日；台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，蘇貞昌目前是「請辭待命」，一種「柔性請辭待命」，蘇內閣實質上還在，要過了年才會有異動；易言之，蘇院長還在其位，可過個好年，出來趴趴走。

對於蔡總統提到，「執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業，如有正式定案，會儘速、陸續向國人報告」。游盈隆指出，府院這些動作，傳達了什麼訊息？我覺得比較清楚且重要的有四個。

他說，第一是蘇貞昌已兩次向蔡總統請辭閣揆一職，第一次是內部口頭請辭，這一次是公開請辭，並公諸社會，以示不戀棧；其次從技術面來看，蘇貞昌目前是「請辭待命」，一種「柔性請辭待命」，蘇內閣實質上還在，要過了年才會有異動；易言之，蘇院長還在其位，可過個好年，出來趴趴走。

他說，接著是，總統是否已准辭？並不清楚；至少從府發言人口中，聽不出來。頂多是「朕知道了」，英文是＂I hear you”，但不置可否；最後是總統對蘇內閣總辭後內閣要如何改組還舉棋不定，誰將組閣？誰將入閣？還可能有變數。

游盈隆表示，由此可見，蔡總統目前正陷入天人交戰時刻，無法立刻做出決定，早先盛傳的陳建仁、鄭文燦組閣可能生變，至於會怎麼變？天威難測，留給國人的是，一個無限想像的空間。