新華網20日報導，大陸國務院副總理孫春蘭19日到中日友好醫院國家呼吸醫學中心、北京大學人民醫院重症監護病房調研新型冠狀病毒感染醫療救治工作，看望慰問一線醫務人員，轉達習近平總書記和中共中央、大陸國務院對大陸醫務工作者的關心關愛和新春祝福。她表示，大陸整體疫情已處於較低位流行水準。

孫春蘭指出，疫情發生3年來，1398萬醫務人員始終堅守在抗疫最前線，長時間高強度、超負荷工作，以醫者仁心、精湛醫術護佑每一個生命。近期全國整體疫情已處於較低位流行水準，防控工作轉段平穩有序，醫療救治成效明顯，在院重症患者數量穩步下降，但救治任務仍然較重。希望廣大醫務人員始終堅持人民至上、生命至上，弘揚和傳承好在抗疫中錘煉的新時代醫者精神，為保障人民健康、建設健康中國再立新功。

孫春蘭在大陸國家衛生健康委召開座談會，研究進一步加強醫療救治工作。她說，新冠患者救治已經有一套成熟的診療技術和有效的治療藥物，要加強重症救治組織工作，根據各地疫情形勢選派國家專家巡診指導，按照「四集中」原則將重症患者收治到救治能力強的三級綜合醫院，嚴格落實《第十版診療方案》，中西醫結合、中西藥並用，規範化同質化治療每位患者，統籌好新冠和其他疾病救治，不斷提高治癒率、降低病亡率。

孫春蘭指出，要加強城鄉醫療資源統籌調度，保障基層特別是農村地區藥品和醫療設備，通過上級醫務人員下沉、巡診、組建流動小分隊等多種形式，增加基層醫務力量，主動做好老年人、基礎疾病患者等重點人群的健康監測、用藥指導等服務，把防重症的關口前移到家庭和社區。

要加強臨床救治研究工作，深入評估病毒的致病機理和臨床特點，為更有針對性地採取治療措施提供循證依據。各地各有關部門要廣泛宣傳醫務人員的先進典型和事蹟，確保各項關心關愛政策落實到位，營造尊醫重衛的良好風氣。