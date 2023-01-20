農曆春節到，高雄燈會首次從南高雄移師到北高雄，主燈超大超萌的「ㄇㄚˊ幾兔」現身左營蓮池潭畔，高雄市長陳其邁表示，水上「ㄇㄚˊ幾兔」主燈高達18公尺，是全台最大的主燈，且蓮池潭是國外旅遊雜誌認為很有台灣味的首選之地，請大家拭目以待。

今年高雄燈會將在1月26日至2月5日於左營蓮池潭登場，陳其邁今天受訪時表示，今年高雄主燈在蓮池潭，且有2個主燈，其中一個「ㄇㄚˊ幾兔」在蓮池潭上，另一個「ㄇㄚˊ幾兔」主燈是在舊左營國中，分別有水上跟陸上兩個主燈。

陳其邁說，在水上的主燈高達18公尺，據了解是台灣最大的主燈，有6層樓高，在高鐵翠華路上就可以看到。

他表示，蓮池潭旁有很多廟宇，市府也協調廟方在過年期間點燈，包括龍虎塔或者是各式的神明都會點亮他們相關的燈光，形成最有台灣味的蓮潭燈會，請大家拭目以待。

陳其邁也提到，這次燈會首次從南高雄的愛河移師到北高雄的蓮池潭，蓮池潭是包括CNN還有很多國外旅遊雜誌首選，覺得很有台灣味、必須要去的地方；結合週邊創意市集，相信加上傳統台灣的藝陣表演，一定會讓大家覺得生猛有力，非常有趣。