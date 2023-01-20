農曆新年將至，不少家庭已張羅好年節食品。營養師提醒，常見年菜如紅燒蹄膀、佛跳牆等熱量都相當驚人，以佛跳牆為例，1碗食材豐富的湯，動輒就有600大卡，相當於1個便當的熱量。另外，油炸過的堅果、花生糖等也是NG食品。若想健康過節，可秉持「82原則」，8成選擇健康原型食物，留下2成犒賞自己的胃。

FiTLO營養師何埻安表示，春節常見年菜如紅燒蹄膀、紅燒獅子頭、佛跳牆都是高油脂、熱量的菜餚。蹄膀屬於比較油的部位，加上紅燒的烹調方式，油脂含量更高，光是蹄膀，每100公克可能就有300～400大卡，有些家庭還會先油炸再紅燒，熱量就更驚人，建議民眾儘量選擇瘦肉多的部位料理。

獅子頭的製作使用的是肥豬肉的絞肉，且要做成圓形，就必須先油炸定型，每顆熱量可能介於100～200大卡。何埻安表示，若民眾非吃不可，建議自己料理，加上蔬菜如大白菜、白蘿蔔一起烹煮，減少油膩感，且每次食用至多1顆為佳。

至於許多人愛喝的佛跳牆，何埻安也將其列入「地雷食物」，原因是佛跳牆內容豐富，有豬腳、豬皮、排骨酥等高油材料，還有芋頭、栗子等，湯頭好喝是因長時間燉豬，澱粉融入湯中，料理過程也會勾芡，增添口感，血糖控制不佳的人需要格外小心，建議吃就好，別喝湯。以小小1碗食材豐富的佛跳牆來說，熱量可能就有500～600大卡，相當於1個便當。

零食方面，油炸過的堅果如炸花生，以及花生糖、拜拜用的寸棗都是NG食品。何埻安說，堅果本身就屬於油脂類，國健署建議民眾1天攝取1茶匙即可，但民眾常常一口接著一口吃，很容易過量。而寸棗外層裹上的糖分，也讓熱量更上一層樓，慢性病患應避免。

何埻安表示，想健康過節，飲食上可秉持「82原則」，即80％選擇健康原型食物，20％選擇自己喜歡的東西，比亂吃好很多。80％的部分，可選低脂的蛋白質，如海鮮、去皮雞肉作為年菜選項，搭配一些芋頭、玉米、白飯等，儘量別吃加工食品，如火鍋料、香腸。若真想吃，則列入20％的範疇，避免過量。如想喝酒，就別同時喝含糖飲，可選擇無糖綠茶搭配。