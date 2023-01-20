春節是一年一度的重要節日，不少人在團圓之際，也面臨臨著春節症候群的困擾，因擔心被親友關切、見長輩等種種因素，出現焦慮、心情低落、心悸、睡眠障礙等。專家建議不妨試著從自己開始做起，對別人的關心要恰到好處，緊張時可以「方塊呼吸」放鬆，吸氣4秒、暫停4秒、吐氣4秒再暫停4秒，讓情緒跟著暫停重整。

精神科醫師楊聰財指出，春節是華人特有的節日，部分民眾在面對親友相聚、社交互動的狀況，會出現春節症候群。情緒方面，會有焦慮、心情低落、容易生氣、壓力感。身體上，則以自律神經失調來表現，症狀包括心悸、頭暈、肩膀痛及腸胃道不適。生活上，則會有作息混亂、容易疲倦、食慾下降，亦可能出現代償行為如過度飲食、熬夜等。如本身就有精神疾病，病情也可能在此時加劇，出現幻覺、妄想等。

曾有1名新婚護理人員，夫家在南部，先生希望她除夕夜跟著他回家，扮演好賢妻的角色。個性追求完美的太太壓力非常大，出現焦慮、失眠的症狀，甚至向醫院要求春節回來上班，藉此逃避見長輩的壓力。經與醫師、先生溝通，夫妻倆最終決定，等假期過了，親友變少了，再一同回去拜訪長輩。

楊聰財表示，春節症候群好發的族群有幾種，第1是面臨生活重大轉變，如事業、閃婚、感情問題者，因春節期間親友常關切生活，而導致壓力出現。其次則包括經濟困難、個性因素、慢性病患、久病不癒、對社交有畏懼感的人。要因應春節症候群，不妨試著從自己做起，對別人的關心要恰到好處，將心比心，避免製造壓力，也要轉念接受不完美的自己，尊重自己與他人。

生活方面，也應維持正常的規律。楊聰財說，新春不見得要堅持熬夜守歲，尤其是身體不好的人，另也要避免高油、高糖、高鹽的飲食，以免心情更不穩定。春節期間，應讓自己外出走動，呼吸新鮮空氣，避免久坐、過度使用手機，給自己多一點時間和空間，雖然熱鬧的氣氛有幸福感，但人也會需要獨處，讓情緒有喘息的機會。

壓力出現時，楊聰財建議調整呼吸，瑜珈有種方式是「方塊呼吸」，民眾可將注意力放在呼吸上，先吸氣4秒、暫停4秒、吐氣4秒再暫停4秒，1個循環共4次，每次做4個循環，讓情緒跟著暫停重整。而患有慢性病、潛在疾病者，春節也要把藥物準備好，別忘了服藥。對於沒有家人、喪偶、離婚者，新春期間容易觸景傷情，身邊的人也應多給予傾聽和陪伴。