三義舊山線鐵道自行車吸引大批遊客前來體驗。（謝明俊攝）

南庄鄉向天湖賽夏族文物館過年不打烊。（謝明俊攝）

苗栗縣政府於春節期間的年初一至年初六免費開放賽夏、泰雅等2個原住民族文物館，邀請民眾闔家出遊並入館參觀，歡樂過新年。而三義舊山線勝興車站也將湧入大批出遊人車，縣府文觀局將對三義鄉龍騰村部分路段實施交通管制，以疏導大量人車造成壅塞。

三義鄉舊山線鐵道沿線，包含了勝興火車站老街、龍騰斷橋等景點，尤其是勝興火車站目前有舊山線鐵道自行車，平日就已吸引大量遊客前來體驗搭乘，今年農曆春節連假長達10天，預計將有大批人車湧入，為因應可能造成交通壅塞，縣府於日前邀集相關單位制訂交通疏導措施，來有效疏導交通。

三義鄉勝興火車站前苗49線將管制車單向通行。（謝明俊攝）

縣府交觀局指出，從元月22日至元月29日間，將對以下路段進行管制，包括小客車行經鄉道苗49線7K＋500以後里程，限制南向單行，不得往北，車輛全部沿苗49線南行。農曆春節期間，大客車禁止進入苗49線7K＋500以後里程。

苗栗縣政府原民中心對賽夏族民俗文物館及泰雅文物館，特別規劃舉辦假日藝文展演系列活動，自1月22日至27日，透過音樂、舞蹈等動態表演，彰顯苗栗原住民族群特色，讓遊客感受到原住民族的活力與魅力。

位在南庄向天湖的賽夏族民俗文物館收藏豐富珍貴文化資產，是台灣全面性展示賽夏族祭儀及物質文化的重要場域，透過簡介、影片觀賞、文物陳列介紹等靜態展示，目前館內舉辦「苗栗縣賽夏族民俗文物館20週年慶特展」，除了典藏文物件外，也將展示從未公開的珍貴史料，將建館前迄今的成果逐一呈現，讓民眾認識賽夏族文化。

泰安鄉泰雅族文物館親子遊樂區過年照常開放。（謝明俊攝）

泰雅文物館靜態展示主要以泰安鄉部落分布及遷移、當地泰雅族文化、歲時祭儀介紹等，館外設施有新建WAKHUL親子公園、溫泉水煮蛋池、溫泉泡腳體驗區等，讓參訪民眾享受原住民歌舞及部落文化，透過寓教於樂的方式瞭解泰雅族文化，也帶動原鄉觀光產業的發展。