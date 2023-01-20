台中市1所私立高中傳出校園衝突事件，走廊上1名紅頭髮男學生疑因不滿另名男學生說話很「嗆」，用台語對對方飆罵一連串「三字經」，更對另名學生揮拳，2人打了起來，走廊上擠滿了圍觀學生疑無人制止，更有人加入打架行列，影片遭人po上網而曝光，目前校方尚未針對此事有所回應。

從曝光的2段影片可以看到，學校3樓走廊聚集滿滿學生，1名染紅頭髮的學生向另名學生身穿白T的學生說「聽說你說話很嗆」，起初白T學生並未回應，紅髮學生持續挑釁、打斷白T學生說話，白T學生疑假裝聽不懂而引起紅髮學生不滿，對白T學生飆罵一連串「三字經」，場面相當激烈。

原本衝突僅是口頭上的嗆聲，也有人提醒「有人要來了」，紅髮男子囂張嗆說「誰要來了？恁爸不管啦」就推了白T學生一把，更揮拳毆打對方，白T男子不甘示弱回打，2人在地上扭打起來，更有旁人加入戰局，場面混亂，最後疑有校方人員前來制止才結束衝突；針對這起衝突事件，校方尚未給予回應。