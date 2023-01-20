今天是農曆春節假期首日，台北市主計處針對春節必備食品進行物價調查，針對假期前3日與去年同期比較，芥菜（長年菜）、鯧魚、蘿蔔及柑橘因供應量和去年相比有所減少，除夕飯桌上必備的長年菜漲幅最大，漲了3成5，常見的海味鯧魚也漲了2成3，至於正值產季、象徵「大吉大利」的柑橘則上漲1成4，買氣提升加上供應量下跌，皆反映於物價上。

為反映今年台北春節前節慶商品物價，台北市主計處分別於去年12月21日（假期前三十日）、今年1月10日（假期前十日）以及1月17日（假期前三日），針對雞肉、豬肉、鯧魚、蘿蔔、芥菜（長年菜）、柑橘、年糕類（年糕及發糕）、糖果、乾果（瓜子、花生、開心果）及裝飾品類（春聯及吊飾）等具代表性商品之零售價格進行訪查。

主計處表示，若就假期前三日價格與上年同期比較，長年菜、鯧魚、蘿蔔及柑橘因供量較上年減少，導致價格分別上漲35.34％、22.59％、22.34％及14.31％，糖果、豬肉則分別因原物料成本上升、飼養成本增加，價格分別上漲6.27％、1.34％；年糕類及乾果也因為進貨成本提高，價格分別上漲7.03％、4.55％。

不過雞肉、裝飾品類因為部分賣場及商家優惠幅度較去年增加，價格分別下跌4.02％及1.80％。

主計處指出，若拿節慶商品春節連假前3日與前30日的價格比較，鯧魚因年節需求增加，致價格上漲40.85％；年糕類因進貨成本提高價格上漲6.47％；乾果原物料成本上升價格上漲0.64％；豬肉因飼養成本增加價格上漲0.40；另蘿蔔、柑橘及長年菜則因氣候回穩供量增加，價格分別下跌5.51％、1.10％及0.55％；裝飾品類、雞肉及糖果則因部分賣場及商家優惠增加，致價格分別下跌1.80％、0.40％及0.40％。

主計處針對春節連續假期前30日、前10日與前3日價格的變動情形進行分析，表示鯧魚因年節需求增加、年糕類因部分業者反映進貨成本提高，價格持續上漲；雞肉、豬肉、蘿蔔及柑橘需求增加，乾果因部分賣場優惠減少，導致價格先上揚，接近節慶日時分別因供量增加及部分業者優惠增加，價格有「先漲後跌」的趨勢。

至於長年菜則因接近節慶日，需求增加，價格先跌後漲；糖果及裝飾品類因部分賣場持續優惠促銷，價格都先下跌後持平。

主計處說，會就節慶商品價格持續調查，春節後價格變動概況預訂於2月3日發布調查結果。