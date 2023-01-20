對於私生活向來相當低調的林書豪，19日突然在IG上宣布自己已經結婚2年的消息，震驚了不少的球迷，只是這張婚紗照以遠景方式呈現，兩人都沒露出正臉，讓外界相當好奇究竟是何方神聖擄獲了林書豪的心，不久後大陸媒體《網易體育》疑似曝光了林書豪愛妻正臉照。

林書豪離開CBA後，外傳下一站將會來到台灣PLG職籃高雄鋼鐵人效力，不過引發震撼彈的並非關於他的職業生涯，而是林書豪終於完成了終身大事，而且人夫的身分還隱瞞了2年，可說是相當注重個人隱私。

19日網易體育發布獨家消息，疑似揭露了林書豪愛妻的正臉照，並根據外部媒體獲得的資訊，透露林書豪於2020年9月19日完婚，妻子為菲律賓華人，比較林書豪發布的婚紗照，妻子正臉照的頭紗、禮服及背景與之極為相似。

同樣由網易體育發出的新聞，指出林書豪在2021年貼出一張全家出遊照，身旁穿著紫色外衣的女性便是林書豪愛妻，不少網友誇讚她的顏值相當高，更是直呼五官撞臉了大陸女演員高圓圓，該篇新聞也透露林書豪夫妻倆經常在好友圈曬照秀恩愛，國外也有不少友人得知兩人已經結婚。