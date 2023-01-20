雲林縣4大醫院與各診所春假服務不打烊，縣衛生局網站提供各種醫療服務資訊。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府因應近期國內疫情，20日表示為方便確診民眾於農曆春節期間持續獲得適當醫療照護，讓符合資格病患可及時取得公費抗病毒藥劑，降低重症風險，縣衛生局已協調4大醫院與各診所，春節期間提供實體門診、視訊看診及抗病毒藥物調劑等服務，讓鄉親安心過好年。

雲林縣長張麗善表示，今年農曆春節長達10天假期，醫事與醫療相關人員犧牲假期堅守工作崗位，提供縣民優質便利的醫療服務，提醒鄉親，春節時確診者居家隔離期間，如有緊急或重症就醫需求，請直接撥打119由救護車協助送醫，以爭取黃金治療時間；非急重症有就醫需求，可自行駕車或由親友載送前往醫院急診就醫。

張麗善提醒民眾盡快完成新冠肺炎疫苗接種，春節年假期間，家人團聚、出入公共場所與聚餐機會增加，應注意個人衛生防護措施，落實勤洗手、戴口罩，遵守咳嗽禮節，留意自身健康；另也提醒確診個案的密切接觸者，應注意自身狀況，有症狀就快篩，必要時盡速就醫。

縣衛生局說，春節期間發放密切接觸者家用快篩試劑也不打烊，確診者同住親友於自主防疫期間，如有快篩試劑需求，可至縣衛生所免費領取每人4劑家用快篩試劑，確診者同住親友於自主防疫期間，無症狀者須備有2日內快篩陰性證明才可外出，外出時務必遵守自主防疫規範。

衛生局指出，除了新冠肺炎疫情之外，春節假期亦是流感等呼吸道疾病與病毒性腸胃炎的高峰期，為讓鄉親過年看診不撲空，衛生局網站提供春節初一至初三基層診所的看診時間供民眾查詢，另協調台大雲林分院、雲林基督教醫院、虎尾若瑟醫院、北港媽祖醫院4大醫院，提供視訊診療及24小時就醫諮詢服務。