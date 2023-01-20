大陸《人民日報》健康用戶端20日報導，「當時只是想看看中藥與西藥比拚到底是個什麼狀態，結果讓我們很意外，化溼敗毒顆粒組治療第2天、第3天、第5天核酸轉陰率均高於西藥輝瑞藥物Paxlovid組，第5天結果有統計顯著性差異的趨勢」，上海中醫藥大學附屬曙光醫院肝病科主任醫師高月求說，這意味著化溼敗毒顆粒與Paxlovid療效是相當的，甚至比它還強一點兒，而且從衛生經濟學角度考慮，化溼敗毒顆粒組治療費用單療程價格280元（人民幣，下同），明顯低於單療程價格2380元西藥藥物Paxlovid組。

化溼敗毒方是中國工程院院士、中國中醫科學院院長黃璐琦率領第一支大陸國家中醫醫療隊，馳援武漢金銀潭醫院開展新冠肺炎疫情防控救治期間，在大陸國家臨床診療方案基礎上，通過以臨床救治為核心的疾病規律與有效方案探索，通過與專家共同研討，優化獲得的療效確切的方藥。

2020年3月18日，化溼敗毒顆粒獲批大陸首個臨床試驗批件，2021年3月2日晚，大陸國家藥品監督管理局通過特別審批程式應急批准化溼敗毒顆粒上市。目前，化溼敗毒顆粒已進入大陸國家醫保目錄，在上海保衛戰中發揮了重要作用。

「《化溼敗毒顆粒與Paxlovid治療新冠合併高危險因素的有效性及安全性的隨機對照研究》，便是在2022年4月18日~6月18日，上海保衛戰期間開展的」，高月求稱，「我們特意選擇了年齡均大於65歲，BMI大於35，並且合併有高血壓、糖尿病、肝病、腎病或是腫瘤等，也就是容易進展到重症的患者進行臨床觀察。發現單純用中藥化溼敗毒顆粒與單純用西藥Paxlovid可以得到相類似的結果，甚至單純用中藥比單純用西藥還好那麼一點點，而且中藥比西藥的價格要低將近10倍，這一點令我們很興奮」。

「除了化溼敗毒顆粒與Paxlovid單項治療對照外，我們還同步進行了化溼敗毒顆粒與Paxlovid聯合治療的臨床觀察，結果顯示，Paxlovid的副作用明顯減少」，高月求解釋，「吃過Paxlovid的人都知道，這個藥服用後會口乾口苦，但加上中藥後，該症狀可明顯緩解，同時失眠症狀也有所減輕」。

「患者單純用中藥化溼敗毒顆粒就可，不必同時服用Paxlovid」，高月求提醒，「除了新冠病毒感染，化溼敗毒顆粒針對一些其他病毒感染性呼吸疾病，比如A型流感等都可以用。」