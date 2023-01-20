消防人員在面對未知艱鉅的考驗，秉持著使命感與堅守崗位的責任感出入火場，搭配科技化救災器材，增加消防救災效能及效率。去年苓雅區一棟公寓火警中，苓雅分隊長陳義雄，面對高溫密閉空間的現場，運用熱顯像儀找出火點，現場精準調度，降低民眾生命財產的損失，圓滿完成任務，也讓他獲得今年高雄市政府消防局績優消防人員肯定。

救災救護工作刻不容緩，尤其是身處第一線的消防人員更加辛苦，去年8月8日輔仁路一棟公寓發生火警，地下室起火，火勢猛烈，大量濃煙往樓梯間上竄，頂樓和4樓還有人員受困，抵達現場的消防人員全力救援，苓雅分隊陳義雄說，當時第一時間就是要找到火點，避免火勢擴大，面對高溫密閉空間的現場，妥善運用熱顯像儀找出火點，並透過廣播提醒住戶不要隨意逃出，佈水線搶救，最後人員皆順利救出。

調度同仁得宜，降低民眾生命財產的損失，圓滿達成任務，獲獎無數的陳義雄，也榮獲今年高雄市政府消防局績優消防人員肯定，從事消防工作已經30年的他，曾在桃源、茂林、高桂分隊服務，經歷過81氣爆，以「天崩地裂」來形容，搶救受傷同仁，令他最難忘。

對於此次獲獎，他相當謙虛，強調消防工作就是維護市民安全，不管是專業或經驗都要持續提升，以及同仁出勤安全都要特別注意，透過從平時訓練，加強團隊默契，遇到災害現場各司其職，搶救每條寶貴性命。