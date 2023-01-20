民進黨去年地方選舉大敗，全黨全氣大傷也興起檢討聲浪，副總統賴清德接掌民進黨黨魁後，主要任務便是全力衝刺2024選戰，延續執政優勢，他也被視為黨內最強的總統人選。長期觀察台灣政壇的日本學者小笠原欣幸指出，賴清德就任後能否在春節時刻「再出發」並爭取到認同，將會是關鍵所在。

小笠原指出，近期台灣民意基金會與TVBS接連公布總統參選人支持率，他以民進黨派出賴清德、國民黨派出新北市長侯友宜、民眾黨派出黨主席柯文哲的對戰組合分析，結果顯示藍綠各有勝敗，政黨支持率也大有不同，可看出選民尚處於隨性回答的階段，再搭配機構效應，可看出此次支持率調查尚不足作為未來趨勢的佐證材料。

小笠原提到，兩家民調值得關注之處在於，TVBS有將鴻海創辦人郭台銘放進對戰組合，結果顯示國民黨無論派出侯友宜或郭台銘，都會得到相同的支持率，不知藍營支持者會如何看待，再加上欲挑戰總統大位的國民黨主席朱立倫動向，就更令人玩味。

至於第三勢力，小笠原說，民眾黨地方選舉表現並不出色，但柯文哲支持率比原先預想得高，呈現柯文哲有著成為關注焦點時，支持率就會因而提升的傾向，兩家民調都顯示柯文哲在20歲至29歲選民間獲得壓倒性支持。「這是否由於選戰的主軸還沒確定所致，以及是否能夠維持下去，都將會是值得關注之處。」

小笠原指出，民進黨在未能好好地重開機及躊躇不定下，導致年輕選民轉身離去。賴清德就任黨主席後，能否在春節這節點「再出發」，爭取到認同，將會是關鍵所在。

觀察賴清德春節行程，其上任至今尚未以副總統身份到各地發紅包跟福袋，今年的拜廟、發紅包行程卻破表，初一將從故鄉新北市出發，初七最後一站到本命區台南，每天行程最少6場、最多高達12場，除離島跟花東地區，幾乎台灣繞了一圈，顯示選舉熱身賽開始起跑。