大陸「國家發展改革委」微信公眾號20日消息，臨近春節，為保障人民群眾節日消費需求，近期發改委作出進一步部署安排，要求各地密切關注重要民生商品市場供應和價格變化，重點旅遊城市和返鄉人員較多的地方還要認真評估生活物資需求情況，提前充實貨源，採取投放儲備、暢通物流、加強監管等針對性措施，確保市場運轉有序、貨源充足、價格穩定。各地迅速按要求採取多種措施，切實做好春節期間重要民生商品保供穩價。

一、做好產銷銜接：天津市重點批發市場、超市新增重要民生商品備用貨源50個，並按照24小時可達、72小時可達分別制定預案，確保可快速調運，滿足市場需求；深圳市依託其674個市一級核心保供企業和307家省一級重點供應鏈物流企業，確保全市重要民生商品供應穩定；武漢市指導重點商貿企業加強與優勢產區合作，強化與電商平台對接，擴大重要民生商品直產直銷規模。

二、積極投放儲備：濟南市於1月9日至1月27日期間投放冬春儲備蔬菜，投放總量不少於1.8萬噸，投放價格低於市場價，如投放大白菜價格為0.39元，（人民幣，下同）／斤，比市場價低0.3元左右；西安市於1月13日至1月19日期間投放政府儲備蔬菜約1.3萬噸，價格較1月12日相應蔬菜零售價低10％以上；銀川市於1月7日至1月27日期間投放政府儲備牛肉、羊肉各150噸，1月7日至3月31日期間投放政府儲備蔬菜1萬噸，價格均低於市場價。

三、開展平價銷售：廈門市於1月1日啟動2023年第一期政府差價補貼銷售農副產品機制，127家門店開始平價銷售，價格較同類商品市場均價低10％－15％；合肥市運用市級惠民菜籃子補貼資金，確保春節期間，20個品種惠民商品中蔬菜類價格下浮15％以上、其他品種價格下浮5％以上。

四、降低流通成本：北京市延續2022年免除農產品批發市場蔬菜及部分水果進場交易費政策，吸引外埠貨源進京，平抑市場價格；長沙市對2023年春節前後蔬菜批發市場所有蔬菜進場發貨車輛交易服務費進行減免，由財政給予補貼。

五、加強市場監管：哈爾濱、連雲港等市發布春節期間市場價格行為提醒告誡函，要求各類市場主體切實履行主體責任，加強價格自律，規範價格行為，確保市場運行平穩有序；長沙市啟動「年關守護（2023）」專項行動，嚴肅查處價格違法等擾亂節日市場秩序的行為。

目前，各地重要民生商品供應充足、儲備充實，價格基本平穩，群眾節日消費需求有堅實的物質保障。發改委將指導各地繼續密切監測市場供應和價格情況，全力做好春節期間重要民生商品保供穩價，確保民眾過一個歡樂祥和的春節。