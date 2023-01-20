桃園市觀音區一名53歲劉姓女子，昨晚因騎車紅燈右轉被巡邏員警攔下盤查，劉女表示自己剛換身分證字號且未帶證件，於是謊報其18歲女兒的年籍資料供警方查詢，查詢資料後發現照片與本人明顯不同，劉女見事跡敗露只好坦承自己是毒品通緝犯，警方隨即將她帶回偵辦。

大園警分局指出，草漯派出所警員蕭凱、涂葰葳、實習生陳吟臣昨日晚間9時許，巡邏行經觀音區莊敬路與長安路口時，發現有機車騎士紅燈違規右轉，立即上前攔查，但劉女卻向員警表示沒帶證件，且最近剛換身分證字號記不起來，企圖規避警方盤查。

員警隨後利用劉女提供的姓名及出生日期進行查詢，但系統跳出來的照片卻是一名年輕少女，與她的樣子相差甚遠，明顯不是本人，引起員警懷疑，再次要求她配合盤查。

劉女見事跡敗露，便坦承照片中的人是她的女兒，同時提供自己的年籍資料讓警方查驗，員警查詢後發現她是一名毒品通緝犯，隨即將她逮捕帶回偵辦，警詢後依毒品通緝罪嫌解送桃園地檢署歸案。

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