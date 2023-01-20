過年不少人煩惱紅包要包多少才不失禮，一名剛出社會的女網友表示，月薪32K，今年過年有7個紅包要包，包括父親、阿姨（父親再娶的妻子）、母親、叔叔（母親再婚的先生）、外公、外婆及奶奶，問要怎麼包才不會破產又合理，疑問曝光，網友一面倒說「阿姨跟叔叔都不用包」，還有網友給解套方式，父母跟再婚的對象包1包就好了。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，父母離婚後各自再婚組家庭，她今年剛畢業，一個月薪水為32K，擔憂過年包不出紅包。她說總共要包7包，包括父親、阿姨（父親再娶的妻子）、母親、叔叔（母親再婚的先生）、外公、外婆及奶奶。

原PO表示，和父母再婚的對象關係普通，不曾給她生活費或支助學業等開銷，但偶爾會請她吃飯、生日送禮和過年包2000元紅包，令她煩惱，「紅包要包多少？要怎麼包才不會破產又合理？」

貼文曝光，網友也紛紛留言給她意見，「阿姨跟叔叔不用包吧！父母各包2600元，阿公阿嬤3600元」、「不用包給阿姨和叔叔啊！畢竟他們也沒負擔過妳的生活費」、「再婚對象不用包啦！其他的就依照能力分配」、「若沒豐厚年終獎金哪來大紅包，能力所及意思意思就好」。

留言中也有人提出解套辦法，「二個人包一包就好了」、「我的話可能會變成父親和阿姨包一包一起給、母親和叔叔也是兩人一包」。