台中一名女子小芳（化名）前年11月與一票朋友吃燒烤喝酒，爛醉離開時被一名男子扛在肩上，不料男子因跌倒讓她頭部重摔，後來她又被帶到摩鐵性侵，男子凌晨發現她出現尿失禁及脫糞現象，送醫後發現有嚴重腦出血，進行顱骨切除術後有認知障礙等永久後遺症，法官判男子需賠1209萬元。

判決書指出，小芳提告表示前年11月24日她與友人吃燒肉，曾喝燒酒、啤酒，晚上8點離開時已無法正常行走，被男子告攙扶走出餐廳，後來雙方發生口角，她被男子扛抱在肩上回到摩鐵，過程中跌倒造成她頭部著地撞擊地面而昏厥，送醫後她只簡單包紮就堅持出院，與男子到另間摩鐵休息，遭到對方性侵。

男子在凌晨3時許發現躺在床上的小芳有尿失禁及脫糞現象，緊急通知櫃台送醫後，發現小芳因前晚跌倒頭部著地有頭部外傷併硬腦膜下出血，緊急進行顱骨切除術，她至今仍有顱骨缺損、創傷性腦傷併左側肢體無力、吞嚥困難及認知障礙等重傷害；小芳提告求償醫療費用、交通費用、看護費、勞動能力損失、精神慰撫金200萬元共1009萬元，小芳母親則求償精神慰撫金200萬。

對此，開庭時男子並無出面辯論，也無提出任何書狀聲明或陳述。法官審理後，認為女子及女子家屬求償有理，最終判決男子須賠償1209萬2344元。全案仍可上訴。