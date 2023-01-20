市立博物館春節期間特別舉辦新春活動，如民俗表演、DIY工作坊等，適合親子同樂共賞。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

農曆春節假期長，為吸引民眾走出家門，到嘉義市來趟走春小旅行，嘉義市推出旅遊寶典「嘉市潮選店 100＋Select」，盤點了100家位於街道巷弄的特色風格小店，外觀與內裝各有不同特色，且類別從美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等一應俱全，再加上道地特色美食、熱門景點過年不打烊，嘉義市政府期待全台各地民眾把握假期，來嘉義走春、旅遊、消費，感受熱鬧滾滾的嘉義市氛圍。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市觀光資源豐富、景點與特色店家相對集中，是許多旅客規畫2天1夜春節旅遊首選，熱門景點包括展現林業鐵路文化的「製材所」、「車庫園區」及「檜意森活村」，充滿藝文氣息的「嘉義文創園區」、「嘉義市立美術館」、「花磚博物館」和「史蹟資料館」，其中市立博物館春節期間特別舉辦新春活動，如民俗表演、DIY工作坊等，適合親子同樂共賞。

嘉義市推出旅遊寶典「嘉市潮選店 100＋Select」，盤點了100家位於街道巷弄的特色風格小店。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

至於年輕族群喜愛的「100＋Select 嘉市潮選店」，店家種類眾多，好吃、好拍、好逛又好買，近期已成為許多年輕朋友來嘉義市旅遊的「潮」聖熱點，市府觀光新聞處表示，即日起至112年1月29日前到「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁參加「春節到嘉義市旅遊」抽獎活動，就有機會獲得「嘉義市in89豪華影城電影券」2張。

觀光新聞處說，屆時會抽出33名，民眾只要在「 嘉市好旅行」臉書粉絲專頁按讚、按讚及分享該篇貼文，標註5位朋友並留言「春節到嘉義市旅遊！我要去（嘉義市景點名稱）、逛（嘉義市潮選店名稱）、住（嘉義市合法旅宿名稱）！」就可以獲得抽獎資格。

市府表示，各場館春節期間不打烊，更鼓勵民眾多利用低碳交通工具。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

市府表示，各場館春節期間不打烊，更鼓勵民眾多利用低碳交通工具，即日起至6月30日止持電子票證就可免費搭乘市區電動公車及幸福巴士，以及騎乘YouBike 2.0前30分鐘免費，至於公有路邊收費停車格則自農曆除夕至初四，1月21日至25日暫停收費，民眾可利用愛嘉義APP查詢路外停車場剩餘空位，多使用路外停車場。