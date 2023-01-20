基隆市前市議員韓良圻2021年遭檢舉涉收受工程賄款及詐領助理費，經過檢調調查及偵訊後，基隆地檢署2022年2月依違反貪汙治罪條例等罪嫌，起訴韓良圻。基隆地院19日依涉犯貪污治罪條例判處韓良圻有期徒刑8年，並追繳犯罪所得為893萬餘元。

檢方的起訴書中指出，韓良圻自2009年8月至2019年1月，找來年約40歲簡姓、楊姓友人作為人頭，申報擔任公費助理，按月向議會詐領公費助理薪資，不法所得總計889萬7109元。

另外，韓家涉嫌與建商索討政治獻金部分，檢方指出，因未構成貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物要件，予以不起訴，但韓東叡涉嫌在無交易情況下，於公司帳冊不實登載1筆8萬元工程費，做假發票，疑似要給韓世昱做春聯使用，遭依違反商業會計法罪嫌起訴。

基隆地院合議庭19日宣判，依《貪污治罪條例》第5條「利用職務上機會詐領財物罪」判處韓良圻8年徒刑，褫奪公權4 年，並追繳未扣案犯罪所得893萬6738元。另外，韓也因被控教唆兒子韓東叡犯商業會計法「虛偽填製會計憑證並入帳」罪部分，被判處4月徒刑，得易科12萬元罰金。

韓良圻長子韓東叡也被控犯《商業會計法》「虛偽填製會計憑證並入帳」罪，被判處3月徒刑，緩刑2年。簡男、楊男則分別依「使公務員登載不實文書」罪判處5月、6月徒刑。不過韓良圻及韓東叡19日都沒有出庭聽判。

對於父親及哥哥遭基隆地院重判，基隆市議員韓世昱20日中午表示，他還沒有看到判決的確切內容，但他認為地院的判決：「太重了！一定會上訴。相信一定能證明清白，他也會與父親一起努力面對。」

韓良圻曾任5屆基隆市議員，2018年改由次子韓世昱接棒參選，韓世昱第一任勤跑基層，去年底九合一選舉尋求連任，也以全基隆最高票當選連任。