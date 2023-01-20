身高遠距愛不完

25歲美國女學生多絲蒂里奧（Brooke Dostillio）身高152，但24歲的男友潘特（Dylan Painter）卻是高208公分的美國職籃選手。兩人身高雖然差了56公分，但他們說，正是由於彼此如此不同，才互相吸引。

然而，據《鏡報》（The Mirror）報導，雖然他們自認為是完美的互補，但卻得經常面對別人追問，要怎麼愛愛的尷尬問題。他倆是在2020年1月都在德拉瓦大學（University of Delaware）就讀時，透過約會應用程式相識，完全不認為身高遠距愛是問題。

多絲蒂里奧說，反正潘特很高，對任何人來說都高，而她很矮，對任何人來說都矮，所以兩人不管身高差多少，最後都沒差了。

A couple with a 22-inch height difference say they're perfect together as "opposites attract" - but they get asked "all the time" whether they have issues during sex.https://t.co/g2Muf2neaO — The Mirror (@DailyMirror) November 13, 2022

不過，她坦承，男友高得像座塔確實有好處，因為在廚房裡，就算在櫃子頂上的東西，他也拿得到。至於掉到床底下的東西，她撿起來就很方便。

多絲蒂里奧說，當他們第一次接吻時，兩人都必須坐著才辦得到。而現在兩人接吻，男友必須深深彎下腰，但她很喜歡這點，也不願有任何改變。