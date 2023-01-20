行政院經貿談判辦公室近期盤點2022年度推動成果與未來規畫，在深化跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會員國支持部分，經貿辦指出，今年將與各成員國保持互動，推動成員國在完成英國入會工作後，儘速成立台灣的入會工作小組，正式展開入會談判。

經貿辦指出，我國貿易依存度高，需加強開展國際經貿空間、並塑造公平競爭環境。惟全球經貿環境快速變遷，加以我國處境特殊，融入區域經濟整合更加困難且非一蹴可及，當前政院就啟動台美21世紀貿易倡議、深化CPTPP會員國支持互動、新南向分散市場及WTO場域維護廠商權益4大方向為工作主軸。

在深化台美貿易關係上，經貿辦提到，去年6月台美啟動21世紀貿易倡議」，目前為止，雙方已就協議的架構及貿易便捷化、反貪腐、良好法制作業及中小企業、服務業國內規章等議題大部分條文達成共識，期盼在經國內程序後，可早日簽署協議。期盼在2023年美國主辦APEC經濟領袖會議前完成談判，展現具體成果。

經貿辦另委託中華經濟研究院進行初步評估，參酌國際貿易協定及美方已簽署「美墨加」（USMCA）、「美厄瓜多」、「美巴西」等貿易協定內容進行評估分析，並於今年1月17日對外公布初步分析報告，未來也將視實際判結果就效益評估做滾動式檢討。

爭取CPTPP會員國支持我國入會部分，經貿辦指出，去年台灣持續與各成員國維持不同層級互動，展現決心、和有能力接軌CPTPP的高標準；並完成符合CPTPP規範所需的全部修法，去年2月也放寬對日本福島及周邊5縣食品進口限制，提升CPTPP成員國對台灣遵循國際規範信心。

經貿辦表示，今年將與各成員國保持互動，展現台灣符合高標準的能力與意願，推動CPTPP成員國在完成英國入會工作後，儘速成立台灣的入會工作小組，正式展開入會談判，追求融入區域經濟整合的經貿政策目標。

此外，經貿辦持續深化新南向工作，有效分散市場風險，避免對於中國大陸市場過度依賴，而人才交流機制也成熟，去年首度開辦「連結新南向菁英培育專班」，強化與新南向各目標國優秀人才的連結，有利推進台灣整體經貿戰略；同時，透過WTO場域維護台商享有公平競爭環境。