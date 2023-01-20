蔡英文總統在小年夜、除夕前一天發表談話，總統表示，新的一年，政府會持續地拼經濟，拼復甦、守主權、護和平。

總統指出，今天今天是小年夜，要向國人同胞及全世界過農曆新年的朋友拜個早年，過去一年是充滿挑戰的一年，政府持續因應疫情帶來的各項考驗，國際及區域情勢，也出現很大變化，今年依然是充滿挑戰的一年。

總統說，執政團隊會全力以赴，積極因應疫情，全球性通膨及供應鏈重組的挑戰，面對中共軍艦軍機頻繁擾台，甚至在台海周邊軍演，政府堅定維護台海和區域的和平穩定，國軍也堅守崗位，權力守護國家安全，保護共同的家園。

總統說，她要謝謝國軍弟兄姊妹的辛勞，也要感謝在年假期間，所有值班的警察、消防、醫護、國營事業，及各行業，許多持續提供民眾服務的夥伴，大家辛苦了，過去一年感謝全體國人同胞的努力跟團結，新的一年，政府會持續地拼經濟，拼復甦、守主權、護和平，也要請大家跟執政團隊一起繼續努力，一起打造一個更好的台灣。

總統隨後用國、台、客語及英語說，也祝福大家，兔年行大運，新年平安、新年恭喜、新年快樂、Happy Lunar New Year。