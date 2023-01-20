龍潭警方趁大批民眾到市場採買年貨之際，走入市場宣導防竊防詐觀念。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

龍潭警分局特別製作象徵「一元復始，萬象更新」的錢母福袋。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭警分局為提升民眾自我保護意識，今早趁年節前大批民眾採買年貨之際，結合平時熱心協勤民力志工媽媽們，前往龍潭市場發送紅包袋及錢母福袋，為加深民眾印象，還印製手持標語及宣導單等，提醒對網路或手機簡訊的不明連結、假投資、假檢警及其他詐騙集團常用手法，另外員警在踩街途中也以擴音器廣播，提醒民眾年節外出要注意基本防竊知識。

農曆春節將至，為因應過年春節氛圍，龍潭警分局特別製作象徵「一元復始，萬象更新」的錢母福袋，搭配印有交通安全宣導的紅包袋到龍潭市場發送，福袋造型精緻吸引民眾領取，將宣導員警團團包圍，有熱心攤販聽了警方宣導後，自發性幫忙向顧客及周邊攤販提醒防竊，還有民眾跟宣導員警分享自己遇到詐騙電話的反制經驗。

龍潭分局長張鶴瓊表示，為維護轄區良好治安交通及為民服務工作，警察機關春節不打烊，提醒民眾春節連假外出訪友走春，家中門窗務必鎖好，隨身物品要隨身攜帶，也要注意遵守交通規則，勿任意違規及酒後駕車，另若遇到疑似詐騙情形，請立即撥打反詐騙專線165或110，也可到附近警察機關請員警代為查證，平安歡度新年。