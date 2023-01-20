國民黨台北市議員徐巧芯（左）。（圖／取自徐巧芯臉書）

今（20）日是小年夜，也是年節假期的第一天，各政治人物紛紛刊出應景圖文，向民眾賀年。擁有「藍營空戰天后」之稱的國民黨台北市議員徐巧芯，特別秀出自己穿上「紅兔裝」的照片，祝福大家新的一年「紅兔大展」。這張照片獲得破萬人按讚，大批網友卻驚呼，徐怎麼越來越漂亮？紛紛盛讚她比以前剛出道時瘦不少，招牌「肉肉臉」已蛻變為尖瓜子臉，堪稱政壇美女之一。

徐巧芯昨日在臉書發文，刊出自己農曆年前最後一次錄製政論節目的自拍照，圖中她左手托腮，對著鏡頭露出洋溢笑容，白皙的肌膚與烏黑的頭髮、明豔的紅衣成鮮明對比。

徐巧芯表示，因為這是農曆年前的「最後一錄」了，所以特別穿上了紅色兔子外套，也藉此祝福大家新的一年，「紅兔大展」，同時也要對大家說「Love you too」。徐也喊話：「新的一年也要繼續戰鬥噢！」

此文獲得破萬人按讚、近600則留言，人氣爆棚。網友紛紛表示：「從政者都會加速操老，妳怎麼越來越美」、「歲月催人老，唯妳不老」、「選上之後越來越漂亮，祝福新年快樂」、「巧芯議員是不是瘦很多啊？以前的肉肉臉現在變瓜子臉了」、「果然女大十八變，以前是可愛，現在是政壇美女」、「招牌可愛肉肉臉變美麗尖臉了，真的越來越漂亮」。