美國總統拜登被發現私人物品中含有不當存放的舊日機密文件引發撻伐，他今天淡化此事，說「根本就不是回事」。

法新社報導，拜登在前往加州途中被媒體追問自家搜出機密文件爭議時，他說：「我覺得你們會發現，那根本就不是回事。」

「我沒什麼好遺憾的，也正依循律師要我做的去做，這就是我們正在做的事，根本就不是回事。」

約莫一週前媒體紛紛披露，在拜登先前的辦公室被找出10多份前他此前擔任副總統時的機密文件，後來在拜登於德拉瓦（Delaware）的家中及車庫又發現更多。此事在白宮引發騷動，也讓盟友擔心拜登不久後打算宣布將尋求2024年連任一事恐蒙上陰影。

儘管拜登的情況不若共和黨籍的川普在總統卸任後，將數以百計的文件從白宮帶到他在佛羅里達寓所般嚴重，但拜登同樣受到來自媒體、對手政黨議員、司法部調查的強大壓力。

白宮幾天前婉拒答覆媒體相關提問，現拜登試圖反擊，堅稱已採取適當措施。白宮稱拜登的情況不過就是東西意外放錯地方。

拜登到加州向受大規模洪患和極端氣候傷害的受害民眾致意，他一開始對媒體提問這件事感到不悅。

拜登隨後說：「聽好了，我們發現了少數文件...被歸放在錯誤之處，我們隨即把東西移交給國家檔案和紀錄管理局及司法部。我們正全力配合相關單位，希望能盡快解決此事。」