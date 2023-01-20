影音串流Netflix在19日公布財報，2022年第四季獲利大跌91％至5,500萬美元，EPS為0.12美元，主要受到歐元債券匯率對沖造成未實現損失的影響；單季增加約766萬用戶，則優於預期，主要受惠紀錄片「哈利王子與梅根」等吸睛，累計至2022年底全球訂戶逾2.3億訂戶。

同時，Netflix也宣布重大人事異動，創辦人Reed Hastings將轉任執行董事長，並任命營運長Greg Peters擔任共同執行長，與Ted Sarandos一同領導公司發展。

Netflix在致投資人的信中表示，2022年是艱難的一年，疫情加上近期公司遇到的危機，但經營團隊管理得很好，並開創出一條道路重新加速營收和獲利增長。

Netflix近期有一系列成功的影視內容，包括恐怖主題喜劇「星期三」、英國哈利王子大爆王室內幕的紀錄片「哈利王子與梅根」，丹尼爾克雷格主演的「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）等。

展望2023年第一季，Netflix 預計營收年增4％，將近82億美元，預估獲利12.8億美元。